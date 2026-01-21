Dinamarca rejeita liminarmente negociar venda da Gronelândia

O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês considerou "positivo" que Donald Trump tenha afastado o uso da força, mas lembrou que "a intenção de controlar a Gronelândia permanece". "O problema não desapareceu", frisou.

A Dinamarca já reagiu à intervenção do Presidente norte-americano, Donald Trump, em Davos, onde afastou o recurso à força para assegurar o controlo da Gronelândia, mas disse que iria começar negociações para comprar o território sob domínio da Dinamarca. "Não entraremos em qualquer negociação em que a base seja abdicarmos de princípios fundamentais. Nunca o faremos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, aos jornalistas.



Ministro dinamarquês reage à intenção de Trump sobre a Gronelândia

Abordado pela imprensa em Copenhaga - o Governo dinamarquês decidiu não se fazer representar no Fórum Económico Mundial em Davos - Rasmussen, que não ouviu o discurso mas que foi informado pelo seu "staff", sublinhou que "fica claro depois do discurso que as suas ambições mantêm-se intactas".

O facto de Trump ter descartado o uso da força para assumir o controlo da Gronelândia é "positivo", admitiu, mas "isso não faz o problema desaparecer".

"Foi deixado muito claro que é melhor ter do que arrendar e que a Dinamarca não consegue proteger a Gronelândia", disse. "O desafio permanece", reforçou.

Também o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, destacou que a segurança no Árctico "não é apenas uma questão do Reino da Dinamarca, é também uma questão da NATO".