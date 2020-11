Joe Biden, o presidente eleito dos EUA, garante que a sua administração "não é um terceiro mandato de Obama". Na primeira entrevista que deu depois de ter sido eleito, o democrata reconheceu que a administração Trump está a fazer um esforço "sincero" para a transição.Em entrevista à NBC News , um dia depois de Trump ter autorizou que se começasse o processo de transição, Joe Biden referiu que a sua equipa já está a ser contactada pela Casa Branca para a transição entre presidentes. "Já estão a trabalhar para que possa receber os resumos diários presidenciais. Já estamos a trabalhar para uma reunião com a equipa da covid na Casa Branca e em como não só distribuir, mas fazer com que a vacina seja distribuída a pessoa que possa ser vacinada. Acho que não estamos tão atrás como pensávamos que poderíamos estar."Biden confidenciou ainda que não falou diretamente com Donald Trump desde a campanha eleitoral. Garantiu ainda que a sua administração "não é um terceiro mandato de Obama", até porque o mundo mudou muito desde então. "Enfrentamos um mundo totalmente diferente daqueles que tínhamos na administração Obama-Biden. O presidente Trump mudou a paisagem. O seu slogan a América primeiro, tornou-se a América sozinha."Biden tomará posse a 20 de janeiro e já definiu as prioridades para os primeiros 100 dias de governo: a reforma da imigração e controlar a pandemia de covid-19. "Vou enviar um projeto de lei de imigração para o Senado com um caminho para a cidadania para mais de 11 milhões de indocumentados na América", sublinhou. Outra das prioridades é o ambiente: " Estou a mover-me para acabar com algumas das, na minha opinião, muito prejudiciais ordens executivas que tiveram um impacto significativo para piorar o clima e nos tornar menos saudáveis, desde o metano até uma série de coisas que o presidente fez".