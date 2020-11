As contas que faltam para se conhecer o próximo presidente dos EUA

Uma noite de eleições depois, os EUA continuam sem presidente. Pelo meio, Trump proclamou uma "grande vitória" no país e vitórias em estados onde a votação não estava sequer fechada. Biden mostrou-se confiante e pediu fé. No fim ficaram por decidir oito estados, quase todos eles decisivos, e a luta presidência continua ao rubro - só que pode demorar semanas até se conhecer quem é o verdadeiro vencedor.

Biden tem neste momento 227 delegados do Colégio Eleitoral do seu lado, com Trump a somar 213. Dos estados que faltam, quatro - Alasca, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia - vão dando vantagem ao presidente norte-americano e candidato republicano, enquanto o candidato democrata surge à frente noutros quatro - Michigan, Nevada, Wisconsin e Arizona.



Na equação entra ainda o 2.º distrito do estado de Maine, que representa um voto do Colégio Eleitoral adicional.

Perante os resultados até agora, Biden tem 60% de probabilidade de vitória, com 154 maneiras diferentes de ganhar estas eleições. Já Trump tem 36% de hipóteses, com 92 cenários diferentes para a sua vitória. Dez cenários antecipam ainda um empate, com cada candidato a chegar aos 269 delegados.

O fantasma de McCain voltou para dar Arizona a Biden (e assombrar Trump)

Está deverá ser a primeira grande reviravolta das eleições nos EUA. O Arizona, que atribui 11 votos do Colégio Eleitoral, escolheu Joe Biden como presidente dos EUA e poderá dar a primeira derrota a um candidato republicano desde 1996, na reeleição de Bill Clinton.

Para já, foram contados 98% dos votos e Biden tem uma vantagem de pouco mais de três pontos percentuais - tem 51% dos votos para 47,6% de Trump. Os restantes votos por contar incluirão votos antecipados de simpatizantes do presidente dos EUA e poderão encurtar a vantagem do candidato democrata - mas talvez não seja suficiente para tornar o estado republicano.

A Associated Press já projetou a vitória de Biden e a Fox chegou a fazer o mesmo durante a noite, mas deu um passo atrás. Os resultados finais deverão ser conhecidos ainda esta quarta-feira.

Uma vitória democrata no Arizona não seria, no entanto, descabido. O estado que faz fronteira com a Califórnia é hoje tradicionalmente republicano mas durante os seus primeiros 40 anos de história foi um histórico swing-state que decidia eleições, tendo como vencedor sempre o presidente dos EUA que viria a ser eleito, entre 1912 e 1948.

Após a Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, o Partido Republicano através de Dwight D. Eisenhower tomou de assalto Arizona e fez deste um bastião conservador. Desde 1952, apenas por uma vez o Partido Democrata venceu aqui: foi com a reeleição de Bill Clinton, em 1996. Nem Obama, que conseguiu vitórias esclarecedoras em 2008 e 2012, conseguiu agarrar os votos em Arizona.

Neste estado, que atribui 11 votos para a decisão das eleições nos EUA, o apoio a Trump por republicanos não é tão explícito e existe uma grande razão por detrás: John McCain. O antigo senador por Arizona foi o grande representante da região durante mais de 30 anos, entre 1987 e 2018 e, apesar de republicano, sempre foi crítico dos extremismos do presidente norte-americano. Em 2016, Trump já tinha dificuldade frente a Hillary e estas aumentaram com Biden.

Antigo candidato à presidência contra Barack Obama, para quem perdeu as eleições de 2008, McCain sempre defendeu que Trump "não defendia os valores" dos EUA. Trump respondeu que McCain não era um herói de guerra e que havia sido capturado durante a Guerra do Vietname.

Quando John McCain morreu, em setembro de 2018, Trump não foi sequer convidado para o seu funeral e, recentemente, a viúva do senador de Arizona, Cindi, apelou ao voto a Biden. Trump prontamente veio acusar McCain de ter sido sempre um "capanga" do vice-presidente de Obama e que "nunca foi seu fã".

O problema é que os eleitores do Arizona parecem continuar do lado de quem lhes deu a mão durante 30 anos: apesar de ser um estado republicano, Biden ultrapassou Trump nas sondagens em março de 2020 e, desde que foi feito o anúncio da viúva de McCain, o candidato democrata aumentou a vantagem, liderando a média de sondagens das últimas três semanas com 4 pontos percentuais de diferença para Trump.

Há quatro anos, Trump venceu em Arizona por mais de 90 mil votos. Mas o Grand Canyon State pode ser a grande surpresa anunciada destas eleições e, 24 anos depois, ser democrata.

Nevada só volta a atualizar votos na quinta-feira

Quem foi dormir e já não volta é o estado do Nevada. Para já, com cerca de 86% dos votos contados, Biden vai na frente do estado que detém 6 delegados do Colégio Eleitoral.

A margem de Biden é, no entanto, curta, tendo 49,3% dos votos perante 48,7% de Trump. A favor do democrata está o facto de os votos que faltam serem, na sua maioria, de Las Vegas - que, como maior centro urbano, deverá votar em Biden.

Pouco antes das 8h em Lisboa (cerca de 3h locais), o estado anunciou que só iria voltar a atualizar resultados dentro de cerca de 30 horas, pelas 17h de quinta-feira, dia 5 de novembro (9h locais).

Por contar ficam todos os votos por correspondência recebidos esta terça-feira e todos os que chegarão na próxima semana.

That’s it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Here’s what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

Trump deve conseguir três votos no Alasca

Alasca deverá dar facilmente a vitória a Donald Trump - mas não significa que seja caso encerrado. Os resultados do estado que dá três delegados do Colégio Eleitoral ao vencedor apenas está a contar os votos do dia de eleições e só começará a contar os votos antecipados e por correspondência na próxima semana, dia 10 de novembro.

Este tipo de votos continuarão a chegar até dia 13.

Para já, Trump tem mais de 60% no estado quando estão contados 36% dos votos e as últimas sondagens davam uma vantagem superior a 7 pontos percentuais em relação a Biden.

Pensilvânia, a definição de "too close to call"

É o swing state que todos querem mas só um pode ter. Pensilvânia dá direito a 20 votos dos delegados do Colégio Eleitoral e pode ser o suficiente para Biden segurar a eleição - ou Trump voltar à corrida e tornar-se favorito. Mas talvez tenha de esperar até sexta-feira.

A secretária de Estado da Commonwealth, Kathy Boockvar, anunciou que espera que a grande maioria dos votos só venha a ser contada no próximo dia 6 de novembro, já que os oficiais estavam proibidos de contar votos recebidos por correspondência ou antecipados até ao dia das eleições. Por isso, já era expetável que Trump segurasse a liderança esta terça-feira.

Neste momento, o presidente dos EUA tem a vantagem com 76% dos votos contados. Trump lidera com cerca de 55% dos votos e Biden tem menos de 44%. A esperança do candidato democrata é a de que o estado ficará azul. Neste momento, os republicanos lideram por cerca de 700 mil votos, quando ainda existem 1,4 milhões de votos em jogo.

Para Biden vencer em Pensilvânia, teria de arrecadar uma grande quantidade destes votos por correspondência e antecipados, onde os 28% de votos contados até agora dão vitória a Biden por uma margem vencedora de quase 80%.

As boas notícias para o candidato democrata é que os votos por contar são, na sua grande maioria, dos condados mais populosos e grandes centros urbanos, onde Biden tem esmagado Trump: Filadélfia, Pittsburgh e Montgomery.



Geórgia pode dar Biden, Carolina do Norte deve dar Trump

O estado da Carolina do Norte foi onde Donald Trump começou a construir a sua vitória em 2016, frente a Hillary Clinton. Os 15 votos dos delegados do Colégio Eleitoral costumam ir para o vencedor das eleições e desde 1960 apenas por três vezes tal não aconteceu - Bill Clinton em 1992 e 1996 e Barack Obama em 2012.

Em 2016, Hillary era a favorita mas foi aí que começou uma noite de tortura para democratas. Este ano a pandemia veio mudar as coisas e a Carolina do Norte vai ser dos últimos estados a saber resultados.

Já estão contados 95% dos votos e estes dão a vitóra a Trump, com 50% dos votos contra 48,7% de Biden. Este foi também um estado onde a diferença da vitória nos votos por correspondência ou antecipados não foi tão grande como se pensava: aqui Biden ganhou, mas apenas por 52-47.

Na Geórgia, o cenário é diferente. O estado é tradicionalmente republicano e durante anos o Partido Democrata não sonhou sequer em atingir o estado que dá mais um voto que a Carolina do Norte: 16.

Há quatro anos, Trump venceu aqui com uma margem de 5,1 pontos percentuais. Desta vez, a margem pode não ser tão expressiva - e até pode perder. O estado, com um terço da população afro-americana, viu um movimento para esta votar e tem sido a mesma a equilibrar sondagens e a tornar Geórgia numa corrida renhida e num swing-state.

A quantidade de votos por correspondência atrasou o processo e Geórgia deverá só anunciar os resultados esta quarta-feira.

Neste momento, Geórgia dá a vitória a Trump, com 50,5% dos votos, quando estão contados 92% dos votos, com o democrata Joe Biden a conseguir 48,3%. No entanto, o New York Times prevê a vitória de Biden no estado por uma margem de 0,4.

Wisconsin e Michigan, o Rust Belt com que Trump derrotou Hillary em 2016

O início do fim de Hillary Clinton nas eleições passadas terminou nestes dois estados da tradicional Blue Wall, estados que normalmente votam no Partido Democrata. Wisconsin e Michigan pertencem à Rust Belt, estados com uma grande classe trabalhadora que dá primazia à economia e, assim, favorece surpresas de Trump.

No entanto, à partida para esta terça-feira, nada o diria. Biden liderou as sondagens e chegou a ter 10 pontos de vantagem.

Para já, a falta de resultados dos votos por correspondência não permite dizer quem ganhará mas uma coisa é certa: Trump estava na frente e assim que estes resultados surgiram, a diferença evaporou-se.

Neste momento, Biden lidera o Wisconsin e Trump esteve muito tempo a segurar o Michigan, mas já perdeu a liderança. O primeira dá direito a 10 votos do Colégio Eleitoral e o segundo a 16.

Com 97% dos votos já contados no Wisconsin, Biden tem 49,5% dos votos e Trump 48,8% - uma diferença de pouco mais de 20 mil votos que favorecem o democrata.

Já em Michigan a contagem vai em 90% dos votos já vistos, com Trump a perder a frente da corrida e a ter agora 49,1% dos votos, contra 49,3% de Biden. A diferença aqui é de menos de 10 mil votos.

A tendência diria que, com estes resultados, Biden poderá dilatar a vantagem em Wisconsin e ainda segurar Michigan mas os resultados de votos antecipados e por correspondência não preveem se os votos que foram contados são em regiões onde Trump tem mais apoio ou onde Biden é favorito.