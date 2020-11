A maioria das sondagens davam uma vitória folgada a Joe Biden. Mas Donald Trump mostrou que a estratégia dos últimos quatro anos, de falar constantemente para o seu eleitorado, deu frutos. Apesar de todas as polémicas do seu mandato, da instabilidade política à guerra declarada aos meios de comunicação social, dos insultos constantes aos adversários à gestão da pandemia, da uma boa parte dos americanos mostrou estar ao lado do presidente e indiferente ao que o resto do mundo pensa do presidente norte-americano. Resultado: no final de uma longa noite eleitoral, ainda não é possível garantir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.Cientes da importância da narrativa, ambos os candidatos anunciaram estar a caminho de uma vitória. O primeiro a falar aos seus apoiantes, no Delaware, foi Joe Biden. Com a mulher Jill ao lado afirmou: "sentimo-nos bem onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho de ganhar estas eleições". Em seguida apelou à paciência dos apoiantes, lembrando que os votos antecipados ainda vão ser contados e que será necessário esperar por essa contagem.No momento em que o candidato democrata terminava o seu discurso, Donald Trump recorreu ao Twitter para contestar o discurso do adversário, garantindo que ia ter uma grande vitória e que não iria permitir que os democratas "roubassem" a eleição - um tweet que foi considerado impreciso pela rede social.Depois, na sua primeira declaração pública aos resultados, anunciou que irá recorrer ao Supremo Tribunal para parar a contagem de milhões de votos de norte-americanos. Trump declarou ainda vitórias em estados onde nem todos os votos foram contados e denunciou tentativas de fraude eleitoral nestas eleições, sem justificar o porquê.Qualquer que seja o resultado das presidenciais americanas, esta será uma votação para a história: as estimativas indicam que mais de 160 milhões de pessoas votaram esta terça-feira, valores que representam um novo máximo nos últimos 100 anos. Eles representam cerca de 67% da população com direito de voto e é necessário regressar a 1908 para encontrar uma eleição com mais de 65% de participação. Nesse escrutínio - também realizado a 3 de novembro - o Republicano William Howard Taft venceu o democrata William Jennings Bryan com uma vantagem expressiva no colégio eleitoral: 321 contra 162.A eleição mostra também a profunda divisão na sociedade americana. Olhando para o mapa eleitoral, Joe Biden venceu claramente nos Estados mais populosos das costas leste e oeste. Regiões do país que beneficiaram economicamente com a revolução tecnológica das últimas décadas, com uma população mais liberal nos costumes e que convivem tranquilamente com uma classe de imigrantes dedicadas aos serviços. Já a região central do país, onde os benefícios dessa revolução tecnológica não chegaram e que, pelo contrário, sofreram com a crise económica com a deslocalização de indústrias e o desemprego, habitada por uma classe trabalhadora menos diversa e menos qualificada, mantiveram-se ao lado de Donald Trump que há quatro anos promete recuperar empregos e tornar a "América grande outra vez".Nos chamados estados flutuantes, Donald Trump garantiu a vitória no Texas (38 votos no colégio eleitoral), Florida (29), Ohio (18) e Iowa (6). Já Joe Biden venceu na Virginia (13), New Hampshire (4), Minnesota (10), Colorado (9). Deste conjunto de estados faltava apurar o resultado no Arizona (11), Michigan (16), Georgia (16), Nevada (6), Carolina do Norte (15), Pennsylvania (20) e Winsconsin (10).A maioria destes não é ainda claro para que lado poderão cair. A única garantia é que a onda democrata que chegou a ser anunciada não chegou a formar-se.