Primeira baixa na administração Biden. Eric Lander demite-se após investigação por maus-tratos

Desde do final do ano passado que decorria uma investigação na Casa Branca, devido a uma queixa de maus-tratos no local de trabalho, direcionada a Eric Lander, principal conselheiro científico de Joe Biden. A revisão interna confirmou que existiram situações de intimidação e a Casa Branca acabou por repreender o diretor do Gabinete de Política Cientifica e Tecnológica.



Foi-lhe dada a oportunidade de permanecer no cargo, mas Eric Lander, acabou por apresentar a sua carta de demissão na segunda-feira. "Estou devastado por ter magoado colegas do passado e do presente pela maneira como falei com eles," escreveu. O conselheiro científico referiu que já não reúne condições para continuar a desempenhar as suas tarefas no departamento. "O trabalho neste escritório é demasiado importante para ser prejudicado."



A investigação, que durou dois meses, foi relatada inicialmente pelo Politico, que revelou as queixas feitas no local de trabalho e os relatórios e entrevistas que surgiram como provas. Foi apurado que a investigação teria começado, devido a uma queixa da conselheira geral, Rachel Walllace. Outros documentos acabaram depois por revelar que a intimidação e os maus-tratos se estendiam também a outros funcionários.