Benjamin Netanyahu obtem maioria no parlamento de Israel

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-primeiro-ministro israelita que mais tempo esteve no poder, Benjamin Netanyahu, e os seus aliados de direita obtiveram nas legislativas de 1 de novembro a maioria absoluta no Knesset (parlamento), anunciou hoje a comissão eleitoral. O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, reconheceu a derrota e já congratulou Netanyahu pela vitória nas eleições.







Benjamin Netanyahu

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com 32 mandatos para o Likud do ex-chefe de Governo Netanyahu, 18 para os partidos ultraortodoxos e 14 para uma aliança de extrema-direita, o bloco de direita conquistou nas eleições legislativas 64 assentos parlamentares, segundo a comissão eleitoral de Israel.Em contrapartida, o bloco do primeiro-ministro cessante Yaïr Lapid, centrista, obteve 51 mandatos no Knesset.