Barco que transportava migrantes afunda na costa da Líbia. Pelo menos 19 pessoas morreram

O barco, que transportava mais de 70 pessoas do Sudão e do Sudão do Sul terá partido a 9 de setembro de uma praia perto da cidade de Kambout.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Os corpos de dezanove imigrantes foram recuperados depois de o barco de borracha em que se encontravam ter afundado na costa leste da Líbia, a informação foi avançada esta sexta-feira pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O barco, que transportava mais de 70 pessoas do Sudão e do Sudão do Sul terá partido a 9 de setembro de uma praia perto da cidade de Kambout, no extremo nordeste da Líbia e afundou no mesmo dia. Desde então há foram resgatadas 14 pessoas com vida e pelo menos 24 pessoas continuam desaparecidas.

O porta-voz da não avançou pormenores sobre como é que os resgatados conseguiram sobreviver no Mar Mediterrâneo.

A Líbia tornou-se, nos últimos anos, um dos principais pontos de trânsito para migrantes que tentam chegar à Europa para fugir da pobreza ou das guerras que se fazem sentir em África e no Médio Oriente.

O Crescente Vermelho líbio afirmou no início desta semana que recebeu uma chamada de emergência das autoridades de Tobruk, a 60 quilómetros oeste de Kambout, para ajudar na recuperação de cadáveres. O movimento refere que recuperou vários corpos, mas não confirmou se foram os dos 19 migrantes mencionados no relatório da OIM.

No início deste mês outro barco de migrantes naufragou originando um morto e 22 desaparecidos e na terça-feira 35 migrantes foram resgatados.