Juiz federal rejeita processo de Trump contra New York Times

Tribunal rejeita ação de Trump contra o New York Times
No processo movido pelo presidente norte-americano era citado um livro e um artigo dos jornalistas Russ Buettner e Susanne Craig que investigavam as finanças de Trump e o seu tempo enquanto apresentador do reality showO Aprendiz. O juiz Steven D. Merryday disse esta sexta-feira que o processo "é inequivocamente e indesculpavelmente contrário aos requisitos" das Regras Federais de Processo Civil.
Merryday disse que a equipa jurídica de Trump pode dar nova entrada do processo nas próximas quatro semanas, mas deve manter a queixa com 40 páginas ou menos (a primeira apresentada tinha 85 páginas). Uma queixa não deve ser "um fórum público para atacar" ou "um megafone para relações públicas", escreveu o juiz.
“O The New York Times teve permissão para mentir, difamar e caluniar livremente por muito tempo e isso acaba agora. Hoje tenho a grande honra de entrar com um processo de 15 mil milhões de dólares por difamação e calúnia contra o The New York Times”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social na passada terça-feira.
O presidente alega que o jornal fez declarações falsas a seu respeito, e ainda sobre a sua "família, negócios, o Movimento América Primeiro, o MAGA [Make America Great Again] e a nação como um todo". Acusou igualmente os jornalistas do NYT de fazerem "parte de um padrão de décadas de difamação intencional e maliciosa contra o presidente Trump" e classificou o jornal como um "porta-voz virtual do Partido Democrata da Esquerda Radical"".
