Um avião de combate do Governo sírio foi abatido esta terça-feira por um F-16 do exército turco na província de Idlib , na Síria, onde há confrontos entre soldados sírios e turcos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).É o terceiro avião do exército sírio abatido pela aviação turca desde domingo. Em Damasco, a agência oficial síria Sana confirmou que as forças turcas tinham "visado" um dos aviões de combate do regime em Idlib (noroeste), mas sem dizer se este havia sido abatido.Em Ancara, o Ministério da Defesa turco confirmou a queda do avião. "Como parte da Operação "Escudo da Primavera", que continua com sucesso, um avião L-39 pertencente ao regime foi abatido", referiu o Ministério.Segundo o OSDH, o avião sírio foi abatido por um F-16 turco e caiu numa região que está nas mãos do regime sírio no sul da província de Idlib. O paradeiro da tripulação não foi conhecido imediatamente, acrescentou a ONG.A Turquia, que apoia certos grupos rebeldes, está a deslocar soldados para a vizinha Síria, principalmente na província de Idlib, a última grande fortaleza 'jihadista' e rebelde que o Governo sírio está a tentar recuperar.Ancara anunciou no domingo que lançará uma ofensiva contra o regime na região de Idlib, depois de sofrer pesadas baixas. Mais de 30 soldados turcos foram mortos na semana passada em ataques aéreos atribuídos por Ancara ao regime sírio, que afirma estar determinado a retomar a região de Idlib.Os 'drones' turcos atacaram veículos militares sírios na segunda-feira, informou o OSDH, sem dar mais detalhes.O regime de Bashar al-Assad disse na segunda-feira que estava determinado a repelir a ofensiva turca.Com a ajuda do aliado russo, o Governo sírio retomou a sua ofensiva contra a região de Idlib em dezembro e conseguiu recuperar a metade da província, segundo o OSDH.A ofensiva levou quase um milhão de civis a fugir de acordo com a ONU e matou mais de 470 civis de acordo com o OSDH.Desencadeada em 2011, a guerra na Síria matou mais de 380.000 pessoas.