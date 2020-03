Um casal na Austrália foi condenado a mais de 25 anos de prisão por drogar e abusar sexualmente de dois menores, filhos da mulher. O homem, de 47 anos, foi condenado a 26 anos. A mãe das crianças, de 41 anos, foi condenada a 28 anos de prisão. São as maiores penas atribuídas por estes crimes de sempre, no estado da Austrália Ocidental.

O casal estava envolvido em sessões de swing (troca de casais para sexo), e obrigava as crianças a participar. A mãe dos menores também era prostituta.

O caso chegou às autoridades em 2018, quando uma pessoa encontrou um cartão de memória numa casa arrendada para férias e o deu à polícia. Lá dentro, estavam gravações do casal e de outros homens adultos a abusar da menina, que tinha oito anos.

A criança revelou à polícia que ela e o irmão eram abusados pelos pais e que era forçada a sessões de sexo com outros adultos. Estas costumavam começar com o visionamento de filmes pornográficos e as crianças eram drogadas de forma a não se poderem defender.

A menina começou a ser abusada pela mãe e pelo padrasto aos cinco anos, depois de ter ido para a cama dos pais por ter um pesadelo. O irmão foi vitimado aos três anos.

Durante o julgamento, também se provou que o homem tinha abusado das duas filhas biológicas, que testemunharam em tribunal.