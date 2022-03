Zelensky diz aos soldados russos: 'Damo-vos uma hipótese de se renderem. De sobreviverem'

O presidente ucraniano disse, esta terça-feira de madrugada, que as negociações com a Rússia para um cessar-fogo, que serão retomadas esta terça-feira, estão "a correr bem", não acrescentando muitos mais detalhes sobre as mesmas. Numa avaliação sobre os 19 dias de guerra, Volodymir Zelensky disse que o Exército russo "já perdeu mais na Ucrânia" do que nas duas guerras "sangrentas" na Chechénia, no Cáucaso.