Grandes empresas não estão a cumprir promessas ecológicas

Nos últimos anos várias empresas internacionais tornaram públicas as suas metas para a redução do impacto ambiental. Um estudo realizado pelo New Climate Institute revela que muitas não estão a cumprir com os objetivos.

Um estudo da organização NewClimate Institute, lançado este ano, revelou que muitas das empresas internacionais que conhecemos não estão a conseguir cumprir as suas metas para a redução do impacto ambiental. O estudo alerta para a contribuição de 25 empresas para as emissões globais de gases de estufa, que chega a 5% do total. Os investigadores consideram que a pegada ambiental é grande, mas que é possível limitar o impacto nas mudanças climáticas, com um maior esforço investido.



A análise foi feita através do "Monitor de Responsabilidade Climática Corporativa", pelas organizações sem fins lucrativos New Climate Institute e Carbon Market Watch. O objetivo era examinar as estratégias declaradas publicamente pelas empresas para reduzir o impacto no ambiente. O relatório avaliou as empresas em quatro áreas diferentes: o rastreamento e divulgação das emissões, a definição de metas específicas, a redução de emissões próprias e as contribuições e compensações climáticas.



O estudo incluiu 25 empresas que operam em diferentes setores, como a Google, a Volkswagen e a Apple. Segundo o relatório, todas estas empresas prometeram atingir a politica de zero emissões liquídas. No entanto, o instituto garante que apenas três (Maersk, Vodafone e Deutsche Telekom) das 25 empresas analisadas se comprometeram de facto a chegar à descarbonização de mais de 90% das suas emissões.