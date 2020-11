As eleições “justas e fiáveis” com particularidades que chocam, vistas por observador português

Estados com mais de 200 boletins de voto diferentes, boletins com várias páginas, eleitores que se declaram apoiantes de um dos dois principais partidos na hora em que se registam, votantes que depositam o voto nas urnas sem qualquer documento que os identifique, palmas para quem vai votar na primeira vez. Tudo isto parece estranho a quem assiste ao vivo pela primeira vez a umas eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas tudo isto faz parte do funcionamento da democracia americana."É um sistema que parece permissivo, mas funciona na perfeição", diz à, Luís Graça, deputado do PS, que está em Washington como observador das eleições para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.Luís Graça e André Coelho Lima, deputado do PSD, fazem parte de uma equipa de 100 observadores desta organização que, nesta terça-feira, estiveram por todo o país nos locais de voto para ver se as regras são respeitadas para depois elaborar um relatório sobre o que viram.Ao final da manhã de quarta-feira, o socialista já tinha começado a alinhavar o documento, com a certeza de ter assistido a eleições "justas e fiáveis", mas com particularidades que chocam quem nunca tinha estado numa eleição americana e que ajudam a perceber por que é que pode ser tão moroso o processo para declarar a vitória de um candidato.Uma das diferenças começa logo nos boletins de voto. Nestas eleições, os americanos não foram só chamados a escolher entre Trump e Biden, mas tiveram de votar sobre uma miríade de questões relacionadas com o estado ou condado em que moram e isso, além de tornar extensos os boletins de voto, também faz com que haja vários modelos diferentes até dentro de um mesmo estado. "Para se ter uma ideia, há 255 boletins de voto diferentes no Maryland, consoante o sítio onde se mora", exemplifica Luís Graça. "Há assembleias de voto onde, por causa disso, os boletins só são impressos na hora", refere.E há também um boletim de voto especial, de cor diferente, para quem se apresenta como eleitor, mas nunca votou antes e não está registado. Porquê? Porque se pode votar sem apresentar qualquer identificação, simplesmente dando o nome e a morada. "O princípio é o de deixar votar todos os que se apresentarem para votar. Depois, há todo um sistema de verificação". E essa verificação leva tempo."Se nunca se votou, não se está registado e fica-se com um boletim com cor diferente, que é colocado noutra urna. O voto é validado depois pelo Estado", explica Luís Graça, que se deparou com um exemplo de como os "muitos filtros" previstos no sistema parecem funcionar. "A filha de um delegado, que está a estudar fora, tinha votado por correio, mas apresentou-se a votar. O sistema detetou que ela já tinha votado e foi-lhe perguntado se queria manter esse voto ou votar novamente".O anonimato da escolha é garantido porque o boletim de voto está dentro de um segundo envelope, mas a identificação do eleitor é feita no subscrito onde segue o voto por correio e registado no sistema precisamente para evitar que alguém vote duas vezes.Com cerca de 100 milhões de americanos a votar antecipadamente, muito por causa do medo da pandemia de Covid-19, o voto por correio ganhou um peso sem precedentes e a verificação a que obriga pode atrasar o processo."No voto presencial a contagem é muito rápida", relata o português, lembrando que enquanto por cá se contam os votos à mão, nos Estados Unidos "as urnas têm um scanner que contabiliza todos os votos que lá estão". Por isso, "o problema são todos os votos que foram antecipados".Mas há outra regra que pode tornar o processo mais demorado. "Quando há diferenças de 0,5% ou de 1%, há estados que obrigam a uma recontagem automática, nota Graça. E isto sem contar com a possibilidade – já anunciada por Trump – de impugnação judicial dos resultados.Outro aspeto que causa estranheza a um observador europeu é a forma como se antecipa o peso dos partidos Democrata e Republicano com grande certeza. Ora, isto acontece porque, como explica Luís Graça "as pessoas declaram o partido da preferência para se registarem como eleitores, para poderem participar nas primárias, é esse registo que serve de base para as primárias".Nos últimos anos tem ganhado peso o número de pessoas que se registam como independentes e nada garante que alguém que da primeira vez que votou se registou como democrata continue a sê-lo, mas dá uma ideia de para onde pendem os votos. E é com base nesse registo que se afirma com tanta certeza que a esmagadora maioria dos votos por correspondência são de democratas.Luís Graça, pela primeira vez como observador numas eleições americanas, admite que estas regras "causam estranheza" a quem vem de fora, mas têm "pormenores curiosos" como a tradição de bater palmas a quem se apresenta na assembleia de voto como votando pela primeira vez. E, em alguns casos, isso não acontece só com os jovens que acabaram de atingir a idade para votar. "Vi uma senhora de muita idade, a andar apoiada, que ia votar pela primeira vez", relata o socialista, que esteve em quatro assembleias de voto em Washington e em cinco no estado do Maryland.Como "cada estado tem as suas regras eleitorais", todos os observadores internacionais estiveram "numa ação de formação intensiva de dois dias" para perceber melhor o funcionamento do sistema americano.Apesar da expectativa gerada em torno desta eleição, mas muito por causa do voto antecipado, Luís Graça viu "pouca gente a votar no dia das eleições". Mas viu também uma Washington DC quase deserta nesta quarta-feira em que os americanos amanheceram ainda sem saber quem será o próximo Presidente e com uma margem curta entre Joe Biden e Donald Trump que gera grandes incertezas."Da janela do hotel, que confina com a praça Black Lives Matter que vai dar à Casa Branca, vejo pouquíssimos carros a passar. Está tudo vazio. Parece uma aldeia", descrevia Luís Graça àO receio de que pudesse haver distúrbios em função dos resultados eleitorais, levou a uma forte presença policial na capital americana e a que a maior parte do comércio ficasse fechada, com as portas entaipadas com tábuas de madeira e as estradas cercadas com blocos de betão. Mas na manhã seguinte à eleição, tudo parecia calmo e também não havia relatos que confirmassem o receio de que pudesse haver milícias a tentar destruir urnas."A cidade parece muito calma. Ontem à noite havia muita gente na rua, muita polícia, mas não houve nenhum problema", conta Luís Graça, que viu eleições justas e fiáveis. "Não há pressão para votar, o voto é secreto. Não há nenhum motivo de suspeita". E também regras apertadas de controlo sanitário por causa da pandemia. "Tudo muitíssimo bem organizado, marcas no chão, mesas espaçadas, toda a gente com máscara".