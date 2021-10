Pós-Merkel: Coligações cozinhadas a cerveja e caril

Foi a mais longa das maratonas depois de meses de negociações: após 17 horas acompanhadas de cerveja e caril de frango, o acordo com cerca de 177 páginas entre os dois maiores partidos alemães ficou fechado. Eram 5h da manhã de quarta-feira, 27 de novembro de 2013 quando CDU e SPD concordaram em formar uma “grande coligação”.



Quatro anos mais tarde, e sem referências nos noticiários ao menu servido aos persistentes negociadores, o acordo demorou ainda mais. Foram quatro meses entre 2017 e 2018. Os jornais chamaram-lhe uma maratona mas com barreiras na pista que quase fizeram a chanceler Angela Merkel resignar. A também líder da CDU – vitoriosa nas eleições gerais, mas minoritária e com perda de votos – demorou a conseguir a sua quarta coligação. Este é um cenário habitual na política alemã: pelas contas da Deutsche Welle só por uma vez a Alemanha federal foi governada por um único partido com maioria parlamentar no Bundestag.



O provável acordo “Jamaica”, com os liberais do FDP (que sentiam ter perdido vigor partidário com a coligação governamental e queriam experimentar quatro anos na oposição) e os Verdes falhou e, em janeiro de 2018, a conservadora CDU de Merkel tinha apenas como solução os sociais-democratas do SPD.