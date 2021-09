Olaf Scholz, o "Merkel” de esquerda

Foi o mais votado das eleições, com 26% dos votos. Chamam-lhe Scholzomat, ou seja, o Scholz automático, mecânico, mais parecido com uma máquina do que com um ser humano.

É de esperar que um político capaz de arrancar um partido histórico de um dos piores momentos da sua existência, da irrelevância e da fragmentação, seja um homem carismático, galvanizador e magnético. Scholz conseguiu fazê-lo sendo o contrário de tudo isso. "É bastante reservado e controlado, tem um humor seco, bastante característico das pessoas do norte do país, e um discurso aborrecido. Diz algumas piadas que só ele entende e fica a rir-se de si próprio", diz Peter Burghardt, correspondente do semanário Süddeutsche Zeitung no norte da Alemanha. Esse perfil valeu-lhe a alcunha de Scholzomat, ou seja, o Scholz automático, mecânico, mais parecido com uma máquina do que com um ser humano. "Porém, essas características parecem agora ter um efeito tranquilizador em muitos alemães, dado que Angela Merkel também ascendeu a chanceler com a mesma linha. Os alemães acham que uma pessoa assim é pragmática e fiável na resolução de crises, faz com que durmam descansados por sentirem que têm um líder responsável que toma decisões racionais".

Scholz e o seu staff aperceberam-se durante a campanha de que os alemães não estavam à procura de mudanças profundas na liderança, mas de um candidato de continuidade, parecido com Merkel. "Scholz soube explorar isso muito bem", diz Burghardt. "Apesar de ser o candidato do partido adversário do de Merkel, colou-se à imagem dela muito mais do que Laschet, o concorrente dos conservadores. Até apareceu publicamente a fazer o 'losângulo de Merkel', uma posição dos dedos típica da chanceler. Para muitos, ele passou a ser 'o Merkel' de esquerda".

Scholz nasceu no seio de uma família burguesa em Osnabrück, tendo crescido em Hamburgo com dois irmãos: um viria a ser médico, o outro empresário. Mas Olaf desde cedo se sentiu atraído pela política. Enquanto estudava direito do trabalho na Universidade de Hamburgo, no arranque dos anos 80 do século transacto, entrou na juventude do SPD, integrando a fileira mais esquerdista, anticapitalista e rebelde do colectivo. Em 1998, estreou-se como deputado no Parlamento, dando o pontapé de saída para uma longa e bem sucedida carreira política. De 2002 a 2004, teve a sua primeira experiência enquanto secretário-geral do SPD, enquanto Gerhard Schröder desempenhava funções de chanceler, o último socialista a tomar as rédeas do governo em Berlim; mas, à época, o partido era um ninho de vespas e Scholz nunca teve aceitação interna. "Revelou logo ai uma faceta de sabichão, não mostrando abertura a sugestões de outrém, encarregando-se de todas as decisões. E até teve algumas atitudes de tentativa de controlo da imprensa", lembra Wulf Schmiese, apresentador e jornalista político da estação televisiva ZDF.