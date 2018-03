Um extremista que tentou criar um exércitojihadista de crianças foi condenado a prisão perpétua com um mínimo de 25 anos de prisão por ofensas terroristas. UmarHaque foi preso por aliciar crianças, com idades entre os 11 e os 14 anos, na mesquita deRippleRoad, emBarking, Londres. Aí,Haque mostrava às crianças vídeos de propaganda ao Estado Islâmico e fazia exercícios de teatro de ataques de terrorismo.

Segundo The Guardian, também deu aulas a uma turma de Estudos Islâmicos, apesar de não ter qualquer qualificação técnica para educar e ser apenas administrador. O apoiante confesso do Estado Islâmico foi também condenado por planear usar armas e um carro cheio de explosivos, prestes a atacar 30 locais de Londres, tais como o Big Ben ou o centros comerciais de Queen’s Guard e Westfield.

Haque foi condenado no Tribunal Central Criminal de Londres esta terça-feira pelo juiz Charles Haddon-Cave. A polícia acredita que o extremista tentou radicalizar pelo menos 110 crianças entre a mesquita e a escola, com 35 delas a receberem apoio psicológico a longo prazo.

O comandante Dean Haydon, chefe de anti-terrorismo na Scotland Yard, afirmou ao Guardian que o plano do jihadista "era construir um exército de crianças". "[Haque] reparava as crianças para o martírio ao fazer teatros com elas de ataques terroristas em Londres. Parte dessas encenações incluíam o ataque a oficiais da polícia", explicou.

Umar Haque trabalhou como administrador na escola Lantern of Knowledge de Setembro de 2015 a Setembro de 2016 mas também dava aulas como assistente no estabelecimento. Foi acusado de usar o seu computador portátil para projectar imagens de armas, facas e decapitações na escola, segundo indicações do tribunal.

O tribunal concluiu que o extremista mostrou vídeos do ISIS a alunos na escola mas os jurados foram incapazes de concordar num veredicto quanto à pena sobre a transmissão de material terrorista no Lantern of Knowledge. Haque foi condenado a ofensas relativas a aulas que deu na mesquita em Ripple Road nos finais de 2016 e início de 2017.

Ele dizia aos rapazes, com idades entre os 11 e os 14, que teria entrado em contacto com o Estado Islâmico e mostrava uma série de vídeos, assegurando-se que as portas estavam fechadas.

As imagens incluíam sangue, feridas e pessoas a cair de edifícios. Um dos vídeos continha a exumação de um rapaz, contando às crianças que o corpo do rapaz estava deteriorado porque este tinha sido espancado por não responder a perguntas feitos pelos anjos. Haque também obrigava as crianças a correr, a fazer flexões e a lutar entre elas.

Umar Haque foi detido no aeroporto de Heatrow em Abril de 2016, quando tentava entrar num voo para Istambul, uma rota comum até à Síria para recrutas do Estado Islâmico. Como resultado de buscas no seu telemóvel, este teria o seu passaporte caducado no mês seguinte e a polícia começou a segui-lo de perto. Também estão a decorrer investigações na mesquita de Ripple Road e na escola Lantern of Knowledge.