Desde que foi declarada a independência dos Estados Unidos da América, a 4 de Julho de 1776, que a sua bandeira conheceu inúmeras formas e feitios. O número de faixas manteve-se sempre em 13 mas o número de estrelas foi aumentando, desde as 13 colónias originais até às 50 actuais.

Em 1958, Robert G. Heft era apenas um aluno de uma escola secundária no nordeste dos EUA, em Lancaster, Ohio. Um estudante com um trabalho de História para fazer, um projecto em que demonstrasse o seu interesse pela história do país.

Nesse ano, a bandeira dos Estados Unidos tinha apenas 48 estrelas mas sabia-se já que o Alasca e o Hawai se iriam tornar estados no ano seguinte. Aproveitando a notícia, Robert decidiu pegar numa bandeira, um presente de casamento dos pais, e bordou mais duas estrelas.

Ao entregar o trabalho, o professor reclamou que qualquer pessoa poderia bordar uma bandeira e que esta até tinha o número de estrelas errado. Recebeu a nota de B- (numa escala de A a F, sendo a nota mais alta a primeira letra do alfabeto), o equivalente em Portugal a um 15, numa escala de 0 a 20.

Em declarações à ONG StoryCorps, Robert revelou não ter gostado da classificação e, como tal, falou com o professor, Stanley Pratt, convencendo-o a mudar a nota se esta fosse aceite pelo Congresso dos Estados Unidos da América. O aluno passou os dois anos seguintes a tentar contactar a Casa Branca. Fez 18 chamadas e mandou 21 cartas até que, num dia, recebeu uma resposta.

Do outro lado da linha encontrava-se Dwight D. Eisenhower, o presidente americano, que lhe ligou para o convidar para a cerimónia de inauguração, a 4 de Julho, da bandeira que tinha desenhado.

A sua bandeira de 50 estrelas foi apresentada a 21 de Agosto de 1959 mas, como todas as cerimónias de inauguração acontecem no dia da Independência dos EUA, 4 de Julho, Robert teve de esperar até 1960 para ver a versão oficializada.

Até hoje, a versão nunca mais foi alterada e, em 2007, a bandeira de 50 estrelas tornou-se a bandeira dos EUA com o maior tempo de vigência e é hoje um dos apesctos mais fundamentais da cultura americana.

Além do design da bandeira actual, Heft desenhou ainda uma bandeira com 51 estrelas, pronta a ser enviada ao Congresso, caso fosse necessário. Ele desenhou-a poucas semanas depois da versão actual e, se a versão for eventualmente aceite, Robert tornar-se-á a primeira pessoa a conceber dois designs da bandeira dos Estados Unidos.

Então e o que aconteceu à nota de História? Bem, o professor Pratt cumpriu a promessa. "Se a bandeira é boa o suficiente para Washington, é boa o suficiente para mim", disse, mudando-lhe a nota para um A – o equivalente em Portugal a um 19.



O curioso é que mais tarde, o próprio Robert se tornou professor de História na mesma escola secundária, Lancaster High, até morrer em Dezembro de 2009.