O fundador do Facebook decidiu que estava na altura de responder às acusações que a empresa enfrenta.





Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, decidiu que irá testemunhar perante o congresso norte-americano na sequência do escândalo que afectou o Facebook nas últimas semanas. Zuckerberg deverá responder sobre as ligações entre a empresa tecnológica e a Cambridge Analytica.



Em declarações à cadeia televisiva estado-unidense CNN, fonte próxima de Zuckerberg adianta que o multi-milionário de 33 anos já aceitou o facto de que terá de prestar contas ao congresso sobre a actuação da sua empresa na decisão de partilhar dados com uma consultora sem pedir a autorização dos utilizadores.



A empresa estará já a preparar o testemunho do seu fundador.



Segundo a fonte, Zuckerberg acusou a pressão posta sobre si por parte dos decisores públicos, dos meios de comunicação social e o público generalizado.



As fontes contactadas pela CNN da rede social consideram que esta opção tde Zuckerberg pode levar os directores do Twitter e da Google a testemunharem igualmente sob o caso.



Os três directores das gigantes tecnológicas foram convocados a testemunharem, de forma privada, a 10 de Abril.



Mark Zuckerberg não vai comparecer no Parlamento britânico para responder a perguntas sobre o escândalo da divulgação de dados pessoais, deixando essa tarefa para um dos adjuntos. Numa carta enviada ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Digitais, Cultura, Media e Desporto, Damian Collins, a responsável das Relações Públicas da rede social, Rebecca Stimson, indica que será um dos adjuntos de Zuckerberg a dar resposta às perguntas dos deputados.



Esta comissão convocou no dia 20 o fundador do Facebook para explicar a alegada divulgação indevida de dados de mais de 50 milhões de utilizadores, que pode ter ajudado a campanha eleitoral do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Nas últimas semanas, o Facebook tem sido alvo de várias críticas, na sequência de ser tornado público que tinha cedido, sem pedir autorização aos utilizadores, informações sobre os mesmos à Cambridge Analytica que terá utilizado esses dados de forma a influenciarem acontecimentos globais como o Brexit ou as eleições norte-americanas a favor de Donald Trump.



Descobriu-se recentemente que o Facebook guardava registo de todas as chamadas e mensagens trocadas através do telemóvel de alguns dos utilizadores.