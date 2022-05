Angelina Jolie esteve em Lviv. Teve que sair da estação após alarme de ataque aéreo

Angelina Jolie esteve em Lviv, Ucrânia, no sábado dia 30 de abril. A atriz e enviada especial do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados esteve na estação ferroviária onde conheceu pessoas deslocadas pela guerra com a Rússia, antes de ter que sair devido aosoar das sirenes de alerta de ataque aéreo.





De acordo com o Alto Comissariado, mais de 12,7 milhões de pessoas abandonaram as suas casas nos últimos dois meses, o que representa cerca de 30% da população da Ucrânia antes da guerra.Durante a visita à estação, Angelina Jolie, de 46 anos, conheceu voluntários que estão a ajudar os ucranianos deslocados. Foi-lhe dito que cada um dos psiquiatras no local fala com cerca de 15 pessoas por dia. Muitos dos que se encontram na estação são crianças dos dois aos dez anos de idade."Eles devem estar em choque... sei como o trauma afeta as crianças, sei que só ter alguém que mostre o quão elas são importantes, o quão as suas vozes importam, sei quão terapêutico isso é para elas", respondeu a atriz.Angelina Jolie acabou a fazer cócegas a uma menina vestida de vermelho e posou para fotografias com os voluntários e algumas crianças.Mais tarde, soaram as sirenes de alerta para ataques antiaéreos e Angelina Jolie saiu do local com a sua equipa, tendo entrado dentro de um carro.Em abril, a enviada especial do ACNUR também visitou o Iémen, onde milhões de pessoas tiveram que fugir da guerra.