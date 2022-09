Cheias no Paquistão: um terço do território debaixo de água

O Paquistão tem sofrido fortes cheias desde o final do mês de agosto, contando já com quase 1.600 mortes confirmadas. São mais de sete milhões de pessoas que foram realojadas, depois de ter perdido as suas casas. Mas a situação só vai piorar com o aumento de casos de malária e com muitas famílias em campos de refugiados. O país ficou com um terço do seu território submerso.