Angela Merkel no purgatório

Prudência e pragmatismo permitiram à filha de um pastor luterano e de uma professora de inglês e latim, radicados na República Democrática Alemã desde 1954, doutorar-se em Química e enveredar pela investigação na Academia de Ciências.



Chegada à política aos 35 anos, após a queda do Muro de Berlim, valeu-lhe a proficiência em inglês e russo para se destacar ao serviço de Lothar de Maizière, democrata-cristão que assumiu a chefia do derradeiro governo da RDA em abril de 1990. A diligência da novata vinda do Leste agradou a Helmut Kohl que a nomeou, em 1991, para o Ministério das Mulheres e Juventude no primeiro gabinete da Alemanha reunificada, promovendo-a três anos depois a ministra do Ambiente e Segurança Nuclear.



Dois meses após a derrota conservadora nas eleições de setembro de 1998, Merkel foi indigitada secretária-geral da CDU e passado um ano demarcava-se publicamente do seu patrono a braços com o escândalo de financiamentos ilegais ao partido.