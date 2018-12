Será até 2021 ou só até ao próximo Inverno? Excepto, talvez, Angela Merkel, ninguém na Alemanha se atreve a adivinhar por quanto tempo irão as duas "mãezinhas" coexistir. Durante quase duas décadas, a líder da CDU e chanceler foi a mutti. O amor dos eleitores começou a diminuir quando, no pico da crise dos refugiados, a chanceler decidiu manter as fronteiras abertas. Tal como muitos outros conservadores do partido, a primeira-ministra do Saarland, um pequeno Estado junto à fronteira com a França e o Luxemburgo apoiou a decisão - mas com o tempo, foi confessando que, afinal, fora um erro.

Essa mulher (em muitos aspectos diferente de Merkel: é católica, mãe de três filhos adultos, contra o aborto ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo) chama-se Annegret Kramp-Karrenbauer (ou AKK, que os alemães pronunciam como Ra-Ka-Ka). E é, desde dia 7, a nova presidente da CDU.

A chanceler escolheu-a como sua sucessora. "Ela construiu a sua candidata", explica Hildegard Bentele, que integra a lista da CDU às europeias. Contudo, durante a campanha, que terminou renhida (517 delegados no congresso de Hamburgo votaram nela, 482 no seu mais forte adversário Friedrich Merz), a chanceler e líder da CDU nunca lhe manifestou apoio.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 13 de Dezembro de 2018.