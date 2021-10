A reforma de Angela Merkel: 15 mil euros e sopas de batata

Quando há exatamente 16 anos se tornou na primeira mulher a ocupar o cargo mais alto da Alemanha, foi desvalorizada – pelos media e até pelo próprio partido, que se referia a ela como "a rapariga". Mas a longevidade faria de Angela Merkel um dos mais bem-sucedidos líderes políticos a nível mundial. Basta determo-nos nos números: enquanto chanceler, lidou com 5 primeiros-ministros britânicos, 4 presidentes franceses e 7 primeiros-ministros italianos. Mais: Joe Biden, é o quarto presidente americano com quem trabalha.



É caso para perguntar, o que irá a histórica chanceler alemã fazer quando se retirar oficialmente do cargo? As eleições aconteceram no passado domingo, 26, mas ainda não está definido quem será o seu sucessor. Tão pouco se conhecem os planos da discreta líder, mas existem algumas pistas. Uma coisa é certa: não faltarão cozinhados com batatas.



Explicação: a verdadeira paixão de Angela Merkel é a horticultura e na sua casa de campo em Brandemburgo – a cerca de 84 quilómetros de Berlim – tem uma horta com batatas, hortaliças e também frutas. Também sabe e gosta de cozinhar pratos típicos, com os alimentos da sua horta. Um deles é sopa de batata; outro, bolo de ameixa com uma cobertura estaladiça amanteigada, avança a publicação alemã, Deutsche Welle (DW).