O senhor Scholz vai para Berlim?

A 20 de agosto, Olaf Scholz surgiu na capa da revista do jornal Süddeutsche Zeitung a fazer um pequeno triângulo com as mãos à frente do corpo. A provocação era evidente: aquele é “o” gesto de Angela Merkel, a pose em que já foi fotografada centenas de vezes, que já deu memes, e que se tornou em imagem de marca com direito a nome: é o Merkel-raute, o losango de Merkel. Qualquer alemão reconhece o gesto.



Não foi um acaso inocente, nem foi interpretado como tal. A foto gerou inúmeras reações na Alemanha – e esse era provavelmente o objetivo. Scholz estava a dizer que quer ser ele o sucessor de Merkel.



Por coincidência, dias depois, a 24, uma sondagem da RTL sugeria que isso era possível. Pela primeira vez em 15 anos, o SPD, pelo qual corre Scholz, surgiu à frente (por pouco, é certo, 23% contra 22%) do candidato da CDU de Merkel. Este, mais do que o losango com as mãos, é o sinal que importa. Mais: as sondagens indicam, há semanas, uma tendência descendente da CDU (aliada à CSU bávara), e de crescimento do SPD, enquanto Os Verdes se afundam.