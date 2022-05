World Press Cartoon nas Caldas da Rainha até 28 de agosto

Podem ser vistos todos os galardoados do ano, incluindo o vencedor do Grand Prix, o argentino Matías, com o desenho de uma Angela Merkel desanimada.

O espanhol J. Aldeguer ganhou o 3.º prémio de Caricatura com "Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson", publicado no jornal La Verdad, em julho de 2021 DR

Uma Angela Merkel algo desanimada, do autor argentino Matías, mereceu o Grand Prix da 17.ª edição do World Press Cartton, o grande evento anual do desenho de humor na imprensa internacional, que inaugurou no sábado, 28 de maio, no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha. Primeiro prémio na categoria CARICATURA, o desenho foi publicado em dezembro pelo jornal online holandês Cartoon Movement.