Kevin Spacey acusado de assédio sexual a adolescentes nos anos 80

O ator Kevin Spacey foi acusado formalmente por alegado assédio sexual de dois adolescentes nos anos 80. De acordo com a Associated Press, o processo foi entregue no supremo tribunal de Manhattan pelo também ator Anthony Rapp e por outro homem não identificado.

Rapp, conhecido pelo seu papel na série de televisão Star Trek: Discovery, falou sobre os abusos de Spacey pela primeira vez em 2017, o que levou a mais denúncias contra o ator vencedor de um Óscar.

No processo, Rapp detalha explicitamente os avanços sexuais de Spacey durante uma festa quando este era apenas um adolescente de 14 anos.

Quando a acusação foi divulgada pela primeira vez, Kevin Spacey emitiu uma declaração indicando que desconhecia o acontecimento mas desculpando-se pela eventual acção.

Mais tarde, em Outubro de 2017, assumiu a sua homossexualidade e pediu desculpa: Honestamente, não me lembro do encontro, deve ter acontecido há mais de 30 anos. Mas se me comportei da forma por ele descrita, devo-lhe as mais sinceras desculpas pelo que terá sido comportamento muito inapropriado e induzido pela embriaguez, disse Spacey, citado pelo jornal The Telegraph.





Segundo Anthony Rapp, o assédio aconteceu durante uma festa em casa de Spacey. O então jovem foi para um dos quartos ver televisão e foi encontrado por Kevin, que o pegou ao colo, deitou na cama e foi para cima dele, disse Rapp ao site BuzzFeed News.

"Ele estava a tentar seduzir-me. Soube que ele estava a tentar ir para a cama comigo", contou o actor, que agora tem 48 anos, ao BuzzFeed. Rapp afastou-o e refugiou-se na casa de banho até Spacey sair.

Em comunicado, um mês depois, Spacey revelou que iria procurar tratamento após as alegações de assédio sexual de Rapp.

O outro queixoso, com as iniciais CD, afirmou que conheceu Kevin Spacey em adolescente durante uma aula de representação e que o ator o convidou para o seu apartamento múltiplas vezes e que se relacionou sexualmente com ele. No processo, o mesmo refere que Spacey assediou-o sexualmente na sua última visita à sua casa.

Desde que as acusações sobre Spacey começaram a surgir, o ator tem vindo a perder trabalhos em Hollywood foi retirado da série em que era protagonista, House of Cards e a ser acusado em mais processos.