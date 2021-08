Governador de Nova Iorque assediou várias colaboradoras, diz procuradora geral

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo assediou atuais e antigas funcionárias do Estado, concluiu uma investigação divulgada pela procuradora geral Letitia James, esta terça-feira. Desta forma, Cuomo criou um ambiente de trabalho hostil para as mulheres, violando leis estaduais e federais.



Estas são as conclusões da investigação levada a cabo pela procuradoria e que foram reveladas agora. Ao longo do processo foram entrevistadas 179 pessoas, incluindo mulheres que acusaram o governador de conduta imprópria. O próprio governador e alguns dos seus conselheiros de topo, foram também ouvidos.



"Esta investigação revelou uma conduta que corrói a própria malha e caráter do nosso governo estadual", referiu a procuradora em conferência de imprensa, citada pelo Washington Post.