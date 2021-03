Covid-19. Canadá suspende vacina da AstraZeneca para adultos com menos de 55 anos

O Canadá decidiu suspender esta segunda-feira a administração de doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 a pessoas com menos de 55 anos, após novas análises aos riscos e benefícios com base na idade e género.







A decisão surge após a grande maioria dos países europeus ter interrompido a vacinação com doses da farmacêutica anglo-sueca, após vários casos de coagulação do sangue. Portugal foi um deles, tendo levantado a suspensão sobre a vacina na passada semana, após a Agência Europeia do Medicamento ter indicado que a mesma era "segura e eficaz" a 18 de março.

Até ao momento, com mais de 300 mil doses administradas no Canadá, nenhum caso de coágulo no sangue foi registado.

"Por aquilo que é conhecido, há uma incerteza substancial acerca dos benefícios de administrar a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca a adultos com menos de 55 anos, tendo em conta os riscos potenciais", indicou o Comité Consultivo Nacional de Imunização do país, numa recomendação escrita.



Até ao momento, a maioria dos casos de coágulos sanguíneos após a toma de vacina foram em mulheres com menos de 55 anos, com a taxa de letalidade a poder chegar aos 40%.