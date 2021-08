Kathy Hochul. A sucessora de Cuomo que luta pelos direitos das mulheres

"Enough is enough" é o nome de uma campanha para combater o assédio e abuso sexual nas universidades de Nova Iorque. E a líder da campanha é precisamente Kathy Hochul, a sucessora de Andrew Cuomo, que se demitiu do cargo de governador do estado de Nova Iorque, depois de ter sido acusado de assédio sexual. Kathy Hochul, com 62 anos, será a primeira mulher a governar a cidade norte-americana, marcando assim o início de um novo período político.

A dias de deixar o cargo de vice-governadora, que tinha desde 2014, para assumir a liderança da cidade, a 24 de agosto, reflete-se sobre a mudança e sublinham-se as diferenças entre Kathy Hochul e o ex-governador. É que a campanha universitária que a primeira mulher a liderar Nova Iorque promoveu não é o seu único trabalho.



A democrata começou desde jovem a dar voz a quem não tem, motivada essencialmente pelos avós e pelos pais, que trabalhavam no setor da metalúrgica. Acabou por estudar Direito na Universidade de Syracuse, na década de 1980, focando-se no direito das mulheres e, pelo meio, trabalhou numa pizzaria.