Aos 61 anos, Gina Haspel atingiu o topo da carreira e tornou-se a primeira mulher a liderar a Agência Central de Informações (CIA) dos EUA. A antiga subdirectora da agência foi a escolha do presidente, Donald Trump, para substituir no cargo o agora novo Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. Uma decisão que promete não ser consensual – aliás, o polémico passado profissional da veterana da agência levou a que o Senado recusasse a sua promoção a directora das operações clandestinas da CIA.

Segundo o New York Times, Haspel desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do plano extrajudicial criado pela administração de George W. Bush para prender e interrogar suspeitos de terrorismo, após os atentados de 11 de Setembro de 2001.

A importância de Haspel, que trabalhou grande parte da sua carreira como agente infiltrada, neste plano não podia ser mais clara: era a responsável pela prisão secreta da CIA na Tailândia, conhecida pelo nome de código Cat’s Eye, o primeiro centro clandestino de detenção dos EUA.



Foi sob a sua supervisão que foram interrogados dois supostos elementos da Al Qaeda, Abd al-Rahim al-Nashri e Abu Zubaydah. E, em pelo duas ocasiões, assistiu a interrogatórios onde foram aplicadas técnicas de tortura, como o afogamento simulado (waterboarding). Segundo um relatório do Senado, Zubaydah foi sujeito a esta prática, actualmente considerada proibida, 83 vezes.

Três anos depois, em 2005, terá partido da própria Haspel, segundo o NYT, a ordem para que os vídeos onde estavam registadas todas as torturas na prisão da Tailândia fossem destruídos. A polémica causada por este episódio levou a que o Senado não aprovasse a sua promoção a directora das operações clandestinas da CIA.

A entrada de Trump na Casa Branca levou a uma inversão da política do seu antecessor. Enquanto Barack Obama decretou o fim dos interrogatórios sob tortura, o actual presidente dos EUA defendeu que estas práticas "funcionam" e que não rejeitava a possibilidade de as voltar a usar. A escolha de Haspel para "vice" da agência em Fevereiro de 2007 já demonstrara que as afirmações de Trump não tinham sido em vão. Uma posição reforçada um ano depois.