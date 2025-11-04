Alemanha prevê mais três mil milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia em 2026

Apoio do governo alemão será elevado para cerca de 11,5 mil milhões de euros. Assistência incluirá artilharia, drones, veículos blindados, bem como a substituição de dois sistemas Patriot.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

A Alemanha planeia aumentar a ajuda militar à Ucrânia em três mil milhões de euros em 2026, indicou esta terça-feira um porta-voz do Ministério das Finanças alemão à agência de notícias France-Presse (AFP).



Christian Lindner anuncia apoio financeiro adicional à Ucrânia Christoph Soeder/picture-alliance/dpa/AP Images

Com este aumento, o apoio do governo alemão a Kiev será elevado para cerca de 11,5 mil milhões de euros no próximo ano, de acordo com o porta-voz das Finanças, que mencionou em concreto a substituição dos sistemas de defesa antiaérea Patriot.

O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, juntamente com o homólogo da Defesa, Boris Pistorius, “irá propor mais três mil milhões de euros em ajuda para a Ucrânia em 2026 como parte do projeto de lei orçamental suplementar”.

O porta-voz alemão referiu que a assistência incluirá artilharia, drones, veículos blindados, bem como a substituição de dois sistemas Patriot.

O jornal alemão Handelsblatt já tinha noticiado este plano, citando fontes governamentais não identificadas, como parte do apoio ocidental à Ucrânia no combate à invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

As autoridades de Berlim revelaram em agosto que iriam alocar nove mil milhões de euros para apoiar Kiev em 2025 e planeavam libertar 8,5 mil milhões de euros nos dois anos seguintes.

Em simultâneo, o executivo do chanceler Friedrich Merz lançou um vasto programa para modernizar e equipar o exército alemão, que tem sido amplamente subfinanciado durante décadas.

A Alemanha tem denunciado operações frequentes de manipulação, espionagem, desinformação e sabotagem levadas a cabo pela Rússia em território alemão, alegações rejeitadas por Moscovo.

