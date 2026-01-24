Sábado – Pense por si

Air France retoma voos para Dubai suspensos na sexta-feira

Lusa 13:01
Companhia diz estar a acompanhar "em tempo real a evolução da situação no Médio Oriente.

A Air France retomou este sábado os seus voos para o Dubai, suspensos temporariamente na sexta-feira devido à situação geopolítica no Médio Oriente, anunciou hoje a companhia aérea francesa.

Citada pela agência France-Presse (AFP), a Air France disse estar a acompanhar "em tempo real a evolução da situação no Médio Oriente e a monitorizar permanentemente a situação geopolítica dos territórios servidos e sobrevoados pelos seus aviões, de forma a garantir o mais alto nível de segurança dos voos".

Na sexta-feira, a companhia aérea tinha cancelado os voos Paris-Dubai AF660 e AF658.

"Devido à situação atual no Médio Oriente, a companhia decidiu suspender temporariamente os seus voos para o Dubai", nos Emirados Árabes Unidos, explicou a Air France num comunicado.

A companhia dos Países Baixos KLM, por sua vez, suspendeu os voos para Telavive, Dubai, bem como para Damão e Riade, na Arábia Saudita, segundo informou, citada pelo meio de comunicação nerlandês NOS.

A KLM não justificou a decisão, mas precisou que foi tomada em acordo com as autoridades do país.

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou na segunda-feira a suspensão dos voos "de e para Teerão até 29 de março, inclusive".

Os Estados Unidos mantiveram a pressão sobre o Irão nos últimos dias, com o Presidente Donald Trump a afirmar na quinta-feira que uma "armada" naval americana estava a caminho do Golfo.

O Presidente norte-americano ameaçou várias vezes atacar o Irão em resposta à repressão do recente movimento de protesto no país, mas pareceu recuar nessa ameaça na semana passada, depois de garantir que Teerão tinha suspendido as execuções previstas de manifestantes.

O porta-aviões Abraham Lincoln, que se encontrava no mar da China Meridional, está atualmente a caminho do Golfo, de acordo com o Pentágono.

