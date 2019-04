Acidente em empresa farmacêutica na China faz pelo menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram asfixiadas pela inalação de fumo, enquanto outras 12 ficaram feridas, após acidente na província de Shandong, no leste da China.

Pelo menos dez pessoas morreram esta segunda-feira asfixiadas pela inalação de fumo, enquanto outras 12 ficaram feridas, após um acidente numa empresa farmacêutica, na província de Shandong, leste da China.



A televisão estatal CGTN informou que o acidente ocorreu às 15h37, (08h37, em Lisboa), e que foi aberta uma investigação para apurar as causas, mas não avançou mais detalhes.



Em março passado, uma explosão num parque industrial químico na província de Jiangsu, leste do país, causou 78 mortos e várias centenas de feridos.



Acidentes industriais são frequentes na China, onde, em média, morrem 70.000 trabalhadores por ano, segundo a Organização Mundial do Trabalho.



Em 2015, duas explosões nas instalações químicas da zona portuária da cidade de Tianjin, nordeste da China, provocaram pelo menos 165 mortos, e causaram prejuízos de mais de mil milhões de dólares.