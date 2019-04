As imagens em direto do fogo em Notre Dame, Paris

Fogo está a consumir o monumento mais visitado da Europa. Alerta foi dado cerca das 17h50, em Portugal.

Um grande incêndio deflagrou na catedral de Notre Dame esta tarde. A zona foi evacuada. As chamas estão a consumir o pináculo e a zona superior da catedral parisiense.



Segundo a Reuters, as chamas estão a saltar entre as duas torres.



Não se sabe o que causou o fogo. Veja as imagens em direto: