José Carlos Góis, docente daquela faculdade, é o especialista português em engenhos explosivos que participa no projeto, que visa a adoção de uma utilização idêntica de explosivos nos países europeus no "desmonte de maciços rochosos".



Este plano curricular de formação foi desenvolvido durante os últimos três anos no âmbito do projeto 'Certificado de competência pan-europeu para operadores/projetistas de explosivos' (PECCS, na sigla em inglês), financiado pela União Europeia (UE).



No projeto, também participam instituições de formação profissional e associações e empresas de consultadoria ligadas à aplicação de explosivos.



"Aumentar a segurança no uso civil de explosivos e melhorar as possibilidades de formação profissional e de mobilidade dos operadores europeus de explosivos" é o principal objetivo do projeto, explica, citado pela FCTUC, José Carlos Góis.



Atualmente, sublinha o investigador do Laboratório de Energética e Detónica da FCTUC -- único laboratório nacional de investigação e desenvolvimento a trabalhar com produtos explosivos --, a qualificação exigida aos profissionais que trabalham com explosivos é muito diferente na Europa.



Por isso, acrescenta, "um operador de explosivos que pretenda desempenhar a sua profissão noutro país enfrenta grandes dificuldades até conseguir obter o reconhecimento do seu certificado de habilitação. A mobilidade de cidadãos entre países que os tratados da UE consagram não funciona neste setor de atividade".



O PECCS "foi idealizado para responder precisamente a este tipo de problemas", através de um curso que "permita aos seus participantes obter um certificado universal, que seja aceite em todos os [25] países membros da EFEE", salienta José Carlos Góis.



O material didático formulado pelos especialistas está dividido em oito capítulos (cada parceiro é autor de um capítulo), suportados por um guião explicativo.



A esse material, mais teórico, é acrescentado em cada capítulo um conjunto de questões e exercícios de aplicação. Embora esteja escrito em inglês, todo o trabalho será traduzido para várias línguas, incluindo português, adianta a FCTUC.



O plano de formação aborda questões de segurança, perigosidade dos produtos explosivos, características de fabrico, armazenamento, transporte e aplicação de explosivos, bem como geologia, perfuração, teoria do desmonte com explosivos, vibrações e ambiente.



Para obtenção de 'feedback' do material desenvolvido e recolha de contribuições para algum tipo de aperfeiçoamento, ao longo do projeto realizaram-se três cursos de teste (em Estocolmo, na Suécia, em Paris, França, e em Dresden, Alemanha), que foram avaliados por especialistas na área da engenharia de aplicação de explosivos em operações de desmonte de maciços rochosos (minas, pedreiras, túneis, etc.).



Com o objetivo de garantir a qualidade e credibilidade da formação, os cursos e os materiais de formação agora produzidos serão avaliados de três em três anos por peritos, conclui a FCTUC.

