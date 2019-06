Acidente a caminho da festa de noivado mata noiva e mais 12 pessoas

Um camião caiu numa ravina e provocou a morte de 13 pessoas, entre as quais uma noiva e duas crianças, na ilha de Luzon, nas Filipinas, anunciou hoje a polícia local.

Segundo as autoridades filipinas, um homem que tinha levado a sua família para visitar os parentes da sua namorada e pedir formalmente a sua mão em casamento, como dita a tradição no país, na província de Camarines Sul, no sul da ilha de Luzon.