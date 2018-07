A primeira-ministra britânica, Theresa May, revelou que o presidente norte-americano, Donald Trump, a aconselhou a "processar" a União Europeia em vez de negociar o processo de saída do Reino Unido ('Brexit').

Na sexta-feira, durante uma conferência de imprensa em Londres, Donald Trump disse que tinha dado à líder britânica uma sugestão que classificou como "brutal". "Ele disse-me que eu deveria processar a União Europeia, em vez de estar em negociações", revelou Theresa May, durante uma entrevista no programa da BBC Andrew Marr Show.

Já o presidente norte-americano, Donald Trump, que esteve reunido na sexta-feira com a rainha Isabel II, divulgou que abordou o Brexit e que a monarca britânica afirmou que este é um "problema muito complexo". "Eu falei [com ela sobre a saída do Reino Unido da União Europeia]. Ela disse que é - e tem razão - um problema muito complexo. Julgo que ninguém tinha ideia de quão complexo seria", afirmou o responsável, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, publicada este domingo.

De acordo com o presidente dos EUA, "toda a gente pensava que [o Brexit] seria simples" e que, independentemente do resultado do referendo, "depois se veria o que aconteceria". Questionado sobre se a rainha precisou o que pensa sobre o Brexit, Donald Trump escusou-se a responder. "Bem, eu não posso dizer […]. Uma pessoa simplesmente não revela as conversações com a rainha, certo? Você quereria fazer isso", acrescentou.

Donald Trump iniciou a primeira visita ao Reino Unido, como presidente dos Estados Unidos, na quinta-feira, com o Brexit, o comércio bilateral, a política externa e a segurança global a serem os assuntos mais marcantes na agenda.

Na sexta-feira, em Londres, Trump garantiu que mantém uma relação "muito sólida" com a primeira-ministra britânica, Theresa May, apesar de ter criticado numa entrevista a negociação do Brexit. "A relação é muito, muito sólida, temos uma óptima relação", garantiu Donald Trump, sentado ao lado de Theresa May. No entanto, em entrevista ao jornal The Sun, na sexta-feira, Trump disse que a estratégia de May para o Brexit "provavelmente mataria" um acordo de livre comércio entre Washington e Londres.

Donald Trump está a passar o fim-de-semana na Escócia, enquanto se prepara para a cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, que irá decorrer na segunda-feira, em Helsínquia, na Finlândia.

