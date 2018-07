O príncipe William e o seu pai, o príncipe Carlos, recusaram-se a receber o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Segundo o jornal britânico Sunday Times, ambos os príncipes estavam "sem vontade" de o encontrar, por isso a rainha Isabel II fê-lo sozinha.

Segundo uma fonte anónima, "eles simplesmente recusaram-se a ir. É muito raro que a rainha esteja sozinha numa recepção. Normalmente, ela está acompanhada por alguém".

O príncipe Carlos, herdeiro do trono, compareceu num evento de homenagem à polícia. O príncipe William, herdeiro que se lhe segue, preferiu ir a um jogo de pólo aquático para fins de caridade.

Como esta não foi uma visita de estado formal, as regras eram diferentes, daí a que a rainha tenha interagido o mínimo possível com Trump. Além disso, os membros da família real não estavam tão entusiasmados como quando Obama os visitou.

A rainha conheceu Donald Trump e a sua esposa Melania no Castelo de Windsor, na sexta-feira, dia 13. O momento mais marcante da visita foi quando Trump virou as costas à rainha e andou à sua frente, algo que nunca deve ser feito de acordo com as regras de protocolo.