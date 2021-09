Depois de Merkel, a incerteza

É quase tão inusitado ver um crocodilo à solta nas ruas de Berlim como uma fotografia de Angela Merkel num espaço público. Ao contrário de outros líderes mundiais com muitos anos de governação, como Vladimir Putin, na Rússia, ou Recep Erdogan, na Turquia, a chanceler alemã sempre primou pela discrição, sobriedade e até por uma aversão ao culto de personalidade; o mais provável é que Merkel desse a um retrato seu o mesmo destino que daria ao crocodilo, ou seja, fazê-lo desaparecer das ruas.



Posto isto, a banca de Helga Kästner, 62 anos, numa feira da ladra em Erlangen, na Francónia, região a norte da Baviera, é uma autêntica raridade: expõe sete molduras de cabeceira com fotografias recortadas de revistas de Merkel, algumas delas em que a ainda chanceler alemã aparece a fazer o seu famoso Merkel-Raute, o losângulo de Merkel, uma posição das mãos que se tornou icónica e um símbolo do seu perfil racional e pragmático. Preço por unidade: 5 euros. Um negócio empreendedor a apenas um dia das eleições que marcam o fim de 16 anos de vigência da líder social-democrata. "Vou sentir muito a falta dela", diz Kästner. "Senti-me sempre muito segura e bem representada com Merkel no poder e creio que qualquer um que lhe suceda vai sentir muitas dificuldades em conquistar a confiança dos alemães como ela conseguiu fazer".



Após a II Guerra Mundial, apenas Helmut Kohl governou por mais tempo o país mais populoso da União Europeia, deixando um legado marcante na forma como unificou o país após a queda do Muro de Berlim, em 1989, e como fez a transição da moeda do adorado marco para o euro, no arranque do novo milénio. Comparativamente, Angela Merkel não teve de enfrentar mudanças tão profundas, embora tenha sido obrigada a tomar decisões nevrálgicas em relação aos acontecimentos mais importantes da sua era.