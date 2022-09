A pesca de arrasto do bacalhau destrói o mar. Mas existem alternativas

A pesca de arrasto de fundo coloca a sobrevivência de espécies em risco e afeta a ação do mar contra as alterações climáticas.

O bacalhau é um dos peixes mais consumidos pelos portugueses – num ano, são comidas 70 mil toneladas no País, de acordo com dados apresentados em 2021 pelo Conselho Norueguês dos Produtos do Mar. Porém, uma das formas de o pescar, a pesca de arrasto de fundo, danifica muito os ecossistemas marinhos. E por isso, duas associações ambientalistas, a Seas at Risk e a Oceana, apresentam num relatório alternativas a esta arte de pesca.