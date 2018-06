A fotografia do G-7 que está a correr o mundo

Angela Merkel debruça-se sobre uma mesa com expressão autoritária. Trump está sentado e nem olha em direcção à chanceler. Esta é a fotografia definitiva do G-7.

Foi publicada pela chanceler alemã Angela Merkel e amplamente partilhada pelas redes sociais. A fotografia da líder alemã a confrontar Donald Trump sentado com um ar irredutível correu o mundo.



Na imagem surgem representantes de vários países pertencentes ao G-7, as nações mais industrializadas no mundo.



Durante o encontro, o presidente dos EUA, Donald Trump, propôs um modelo de comércio livre entre os membros do G7 e ameaçou parar todas as exportações para países que mantêm a aplicação dos direitos aduaneiros a produtos norte-americanos.



A fotografia foi tirada pelo fotógrafo oficial do governo alemão para a cimeira, Jesco Denze.



Na imagem vê-se Donald Trump sentado numa cadeira a desviar o olhar de Angela Merkel que está à sua frente, com os braços sobre a mesa e debruçada em direcção ao presidente dos EUA. Ao lado da chanceler estão John Bolton, conselheiro nacional para a segurança dos EUA, Kazuyuki Yamazaki, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, Yasutoshi Nishimura, do partido que está no governo, Emmanuel Macron, presidente francês, Theresa May, primeira-ministra britânica, e Larry Kudlow, diretor do Conselho Económico Nacional dos EUA.