Pode não ser o brinquedo mais seguro do mundo (não é) e muitos criticam a sua venda, mas a verdade é que a compra de lança-chamas disparou e cerca de 1.000 pessoas adquiriram um lança-chamas este sábado, em Los Angeles.Este brinquedo foi desenvolvido por Elon Musk, o milionário que é presidente da Tesla, e que se propôs a vender lança-chamas como uma brincadeira. Mas a verdade é que lançou mesmo o produto e vende-o a 500 dólares (cerca de 425 euros) cada. O anúncio da primeira entrega destes brinquedos levou a que muitas centenas de pessoas fizessem fila frente à base da SpaceX, a empresa de Musk que trata dos temas relacionados com oespaço.Apesar de ser mesmo um produto que está à venda, Musk continua a usar um tom cómico. Pôs, inclusivamente, uma banda mariachi a tocar enquanto os clientes recebiam instruções sobre o lança-chamas.Depois, chegou a altura de testar a compra: num campo aberto, os clientes dispararam o lança-chamas à vez, a uma distância de pouco mais de um metro, disparando contra cogumelos.Depois do anúncio de que os lança-chamas seriam postos à venda, foram encomendados mais de 20.000. A 500 dólares cada, pode-se calcular que este brinquedo vá render 10.000.000 (dez mil milhões) de dólares à empresa de Musk.Para evitar problemas de transporte, Musk teve apenas de colocar na patente que o brinquedo "não era um lança-chamas"."Eu adoro fogo, brinco com tochas e gasolina todo o tempo por isso este é o brinquedo perfeito com o qual vou brincar toda a minha vida", disse um comprador do produto ao jornal inglês The Guardian, acrescentando ainda que comprou um monte de madeira para incendiar e que estava preparado para a tarefa.