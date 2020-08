A carta do adeus: O que escreveu o rei emérito Juan Carlos

O rei emérito de Espanha já saiu do país, de acordo com o jornal El Mundo. A saída de Juan Carlos foi anunciada pela Casa Real esta segunda-feira, depois de o rei Felipe VI ter regressado de uma viagem por Espanha. Horas depois, Juan Carlos já não está no país.







As autoridades suíças estão a investigar várias transferências relacionadas com a Fundação Lucum. O Ministério Público suíço encontrou alegadas provas da movimentação de 100 milhões de dólares (€85 milhões) por vários gestores de contas na Suíça e suspeita que esse dinheiro, que chegou a uma conta no Panamá da Fundação Lucum, seria proveniente do rei saudita Abdul Aziz Al Saud, sendo o único beneficiário desta fundação Juan Carlos.



Em 2012, Juan Carlos transferiu

€65 milhões em 2012 para a ex-amante, Corinna Larsen.



Leia na íntegra a carta que antecedeu a partida de Juan Carlos:





A decisão ocorre devido às suspeitas de corrupção que recaem sobre o rei emérito: em junho, o Supremo Tribunal espanhol decidiu abrir uma investigação a Juan Carlos.Os monarcas espanhóis têm imunidade durante o reinado, mas Juan Carlos abdicou em 2014. Felipe VI acabou com a mesada do pai, paga pela Casa Real, e renunciou à sua própria herança em março.Juan Carlos subiu ao trono em 1975 depois da morte do ditador Francisco Franco. Desde 2018 que está a ser investigado, para se concluir se recebeu comissões por favorecer um consórcio espanhol num negócio do comboio de alta velocidade na Arábia Saudita. É suspeito de corrupção e fraude fiscal."Majestade, querido Felipe:

Com o mesmo desejo de serviço a Espanha que inspirou o meu reinado e perante a repercussão pública que estão a gerar certos acontecimentos passados da minha vida privada, desejo manifestar-te a minha mais absoluta disponibilidade para contribuir para facilitar o exercício das tuas funções, como a tranquilidade e o sossego que requer a tua alta responsabilidade. O meu legado, e a minha própria dignidade como pessoa, assim mo exigem.

Há um ano expressei-te a minha vontade e desejo de deixar de desenvolver atividades institucionais. Agora, guiado pelo conhecimento de prestar o melhor serviço aos espanhóis, às suas instituições e a ti como rei, comunico-te a minha meditada decisão de me mudar, neste momento, para fora de Espanha.

Uma decisão que tomo com profundo sentimento, mas com grande serenidade. Fui rei de Espanha durante quase quarenta anos e, durante todos eles, sempre quis o melhor para Espanha e para a Coroa.

Com a minha lealdade de sempre.

Com o carinho e afeto de sempre, o teu pai."