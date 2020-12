No seu discurso de Natal, o rei de Espanha não deixou de fazer uma referência velada ao caso do seu pai, Juan Carlos, exilado desde agosto em Abu Dhabi, por problemas com o fisco. Filipe VI referiu que "a ética está acima dos laços familiares".Na tradicional comunicação ao país, por ocasião do Natal, o rei espanhol aproveitou par agradecer aos trabalhadores da área da saúde, num discurso centrado na pandemia.Antes de Filipe VI falar muito se especulava se o rei iria ou não fazer alguma referência aos escândalos financeiros do seu pai e rei emérito, Juan Carlos. Desde agosto que o antigo monarca vive exilado em Abu Dhabi e, há umas semanas, foi notícia por ter decidido pagar por iniciativa própria uma das suas dívidas fiscais.Apesar de não referir o pai, Filipe VI recordou que "em 2014, quando fui indigitado pelo parlamento, referi a moral e a ética como princípios que os cidadãos esperam de nós. Princípios que se aplicam a todos nós, sem exceção, e que prevalecem sobre qualquer consideração, independentemente da sua natureza, pessoal ou familiar".Filipe VI não esqueceu as famílias que neste momento estão a lidar com o luto e que passam as festividades afastadas. Apelou ainda ao "grande esforço nacional" que o país precisa para ultrapassar as dificuldades que a covid-19 causou.