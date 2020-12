Juan Carlos, o rei emérito de Espanha, propôs ao governo regularizar os fundos que recebeu nos últimos anos do empresário mexicano Allen Sanginés-Krause. A possibilidade está a ser estudada entre a equipa do rei emérito e o governo espanhol, avançam os media do país vizinho.Os assessores de Juan Carlos terão, no entanto, descartado a hipótese de regularizar a fortuna oculta na Suíça, dado que entendem que essa foi construída no tempo em que era chefe de estado e, por isso, está legalmente protegida.A lei espanhola determina que situação fiscal pode ser legalizada, se o contribuinte reconhecer o erro e pagar as dívidas em causa, antes de ser notificado pela administração tributária de que está a ser investigado por dívidas fiscais e incumprimento.O milionário mexicano Allen Sanguinés-Krause já admitiu publicamente ter entregado dinheiro e presentes a Juan Carlos. Justificando essas doações com a "amizade" com o monarca e da "admiração" por ele. Todo dinheiro do empresário para o rei emérito foi movimentado pelo coronel Nicolás Murga, ajudante de campo do rei, que já admitiu ao Ministério Público espanhol ter sido o único responsável pela movimentação de dinheiro, tendo mesmo assumido os gastos como pessoais, escreve o El Mundo Atualmente, a procuradoria geral espanhola centralizou todas as diligência abertas contra o rei emérito, que vão desde o recebimento de 65 milhões de euros, depositados na Suíça e com origem na Arábia Saudita, aos gastos do coronel e aos movimentos recentes de fundos da ilhas do Canal da Mancha.Recorde-se que Juan Carlos decidiu sair de Espanha. Está exilado desde o ínicio de agosto no Dubai, longe da família.