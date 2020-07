Confinado no palácio da Zarzuela desde março, quando foi decretado o estado de alarme por causa da pandemia, D. Juan Carlos recebe de vez em quando a visita da sua filha, a infanta Elena e alguns dos amigos mais próximos, que são agora o seu principal apoio. O rei emérito nunca mais foi a Sanxexo, na Galiza – onde passava temporadas com o empresário Pedro Campos, seu grande amigo e companheiro de regatas – mas aquele será o único local possível para passar uns dias se chegar a sair este verão. Segundo o El Mundo, um grupo de milionários espanhóis, liderado por Pedro Campos, formaram uma associação para que cada um contribua com 200 mil euros. O objetivo é reunir 2 milhões de euros para o caso de Felipe VI decidir que D. Juan deixe a Zarzuela, possam alugar uma casa em Madrid e contratar pessoal de modo a que o rei consiga manter o nível de vida. Nesta lista de benfeitores estão os amigos que partilharam os anos gloriosos do ex-chefe de Estado e que agora não o abandonam.Aos 82 anos e afastado do trono há seis, Juan Carlos está a ser investigado por corrupção e fraude fiscal e o rei Felipe VI tomou a atitude mais radical para proteger a coroa do descrédito: renunciou à herança do pai e retirou-lhe a subvenção mensal de 194 mil euros. Com um casamento destruído, um trono por que abdicou devido aos escândalos, a falta de saúde e agora o afastamento do filho, Juan Carlos vive um dos piores momentos da sua vida e só lhe resta mesmo os amigos.Se sair de Espanha – o que é pouco provável, pois ele sempre disse que jamais sairia do seu país, onde reinou durante quase 40 anos – os irmãos Pepe e Alfonso Fanjul, magnatas do açucar, estão dispostos a recebê-lo numa das suas mansões na República Dominicana. Esta família de origem cubana é proprietária de Casa de Campo, uma das zonas exclusivas de Madrid com mais milionários por metro quadrado. Há seis anos, os Fanjul homenagearam o amigo real ao dar o seu nome a uma das avenidas mais importantes da luxuosa urbanização. Nesse dia, Pepe dedicou umas palavras ao monarca que revelaram uma infinita lealdade: Tenho o privilégio de ser seu amigo há mais de 40 anos e a minha família e eu estaremos sempre do seu lado".O futuro incerto de Juan Carlos também deixa a Rainha Sofia, sua mulher e consorte durante o seu longo reinado, numa situação delicada. Desde que os escândalos começaram a atingir o rei emérito, a mãe de Felipe VI desapareceu dos eventos públicos e deixou de ter agenda oficial. Não se sabe sequer se continua na Zarzuela ou se, como é habitual, passará o verão no palácio de Marivent, em Maiorca, onde se encontraria com os netos.