O paradeiro de Juan Carlos é ainda incógnito, depois de ter deixado Espanha há uma semana.



No Estoril onde foi feliz

Aos 82 anos, sozinho e com problemas de mobilidade, Juan Carlos – que reinou desde 1975 até à sua abdicação em 2014 – passa por um dos piores momentos da sua vida. Muito se tem falado sobre a saída de Espanha, sendo Portugal uma das possibilidades de residência, pela relação sentimental que tem com o Estoril, onde cresceu e foi feliz – durante o exílio de mais de três décadas da família real espanhola.



Em abril de 1946, com 8 anos, Juan Carlos, que nasceu em Roma, viajou da Suíça para Lisboa, num avião diferente do dos três irmãos – Pilar, de 12 anos, Margarida, de 7, e Alfonso, de 5 – para assegurar a sucessão em caso de acidente. Os pais, condes de Barcelona, tinham vindo antes para preparar tudo. Vila Papoila foi a primeira casa, tendo morado em mais três até se mudarem para Vila Giralda, que tinha dezenas de divisões e um jardim com 3 mil m2. O príncipe e os irmãos foram inscritos no Colégio Amor de Deus, em Cascais, mas aos 10 anos o pai e o General Franco acordaram que Juan Carlos estudaria em Espanha.



O "charuto", a vespa e os gelados do Santini

Juanito passou a ir ao Estoril apenas nas férias escolares. Era ali que tinha tudo o que adorava: a praia do Tamariz, onde o banheiro Abel Moura o ensinou a nadar, e o amigo Francisco Pinto Balsemão, apenas quatro meses mais velho, com quem partilhava o "charuto", uma espécie de piroga para duas pessoas; o picadeiro da Sociedade Estoril Praia; os jogos de futebol; a sua Vespa verde; os gelados do Santini; as sessões de cinema no Casino Estoril e os muitos amigos, como os irmãos Bernardo [Maná] e Jorge Arnoso, os irmãos Eraso e Gil Robles, Bernardo Espírito Santo ou Álvaro Roque de Pinho. Encontravam-se nos bares O Fim do Mundo e na Barraca do Guincho, onde por cada caneca de cerveja tinham direito a um prato de percebes. No Estoril, o então futuro rei de Espanha teria a sua primeira grande paixão: Maria Gabriela de Sabóia, filha do rei Humberto de Itália, que também estava exilado no Estoril.



Os poucos amigos que restam

Apesar de guardar imensas recordações do nosso país, desde que os Condes de Barcelona regressaram a Madrid, em 1981, Juan Carlos voltou a Portugal poucas vezes. E a maioria dos que o conhecem acham que o "auto-exílio" no Estoril é muito pouco provável. "Só a irmã, a infanta Margarida, tem cá um pequeno apartamento, que não está à altura das exigências de um rei. Além de que aquele Estoril da sua juventude desapareceu. Pouca gente resta da geração dele", explica um dos amigos, que preferiu não se identificar. Jorge Arnoso, um dos seus maiores companheiros de infância, disse à SÁBADO que o exílio do rei em Portugal não tem razão de ser.



Juanito, como lhe chamavam, conheceu os irmãos Arnoso, Jorge e Maná, já falecido, mal a família real se instalou no Estoril. Faziam passeios na canoa do pai dos Arnoso, jogavam futebol, entre outras brincadeiras. A amizade resistiu e a última vez que estiveram juntos foi em 2018, quando Jorge Arnoso foi a Madrid assistir à missa dos 25 anos da morte do Conde de Barcelona, mas falam ao telefone com frequência. "Ele sempre gostou muito de vir a Portugal, que considera um pouco a sua pátria. Os amigos aqui já são poucos porque estamos numa idade em que vamos desaparecendo", acrescentou.