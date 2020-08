Seis semanas de confinamento. É o que esperam os quase cinco milhões de habitantes de Melbourne, a segunda maior cidade australiana, para travar o ressurgimento de infeções pelo novo coronavírus As pessoas já tinham que respeitar o recolher obrigatório durante a noite (das 20 às 5 horas), mas o governo local anunciou novas restrições que atingem empresas, incluindo de comércio e construção, para travar a propagação da Covid-19. Entram em vigor na noite de quarta-feira, dia 5 de agosto.As novas medidas deverão fazer subir o número de empregos afetados pelas medidas para meio milhão. No domingo, foi declarado o estado de catástrofe no estado de Victoria, onde há receios que as infeções fiquem fora de controlo devido aos surtos registados. Esta segunda-feira, registaram-se 429 novos casos em Victoria."Por muito que nos parta o coração fechar locais que dão emprego... É o que temos que fazer para travar a propagação deste vírus loucamente infeccioso. Senão, teremos que nos deparar com seis meses de restrições, não com seis semanas", explicou Daniel Andrews, governador do estado de Victoria, em conferência de imprensa.Na Austrália, registam-se até agora 18.361 casos e 221 mortes devido à Covid-19.Todas as escolas vão voltar às aulas à distância, e a atividade em empresas de construção e centros de distribuição também será reduzida. Os supermercados vão manter-se abertos juntamente com o serviço takeaway e entrega de restaurantes, mas muitas lojas fecharão. Farmácias e lojas de bebidas podem ficar abertas.O governador de Victoria anunciou que serão dados apoios aos negócios afetados, e as pessoas que tiverem que se isolar também receberão dinheiro para que se assegure que permanecem em casa.