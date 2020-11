O presidente dos EUA e candidato republicano nas presidenciais norte-americanas, Donald Trump, diz que está a caminho de uma "grande vitória" nas eleições, mas que "estão a tentar roubar" a sua reeleição.

"Estamos com uma grande vantagem mas eles [Democratas] estão a tentar roubar as eleições. Nunca os deixaremos fazer isso. Votos não podem ser inseridos depois das urnas estarem fechadas", denunciou Trump na sua conta de Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

A publicação, sinalizada pela rede social como "podendo conter informações incorretas", aconteceu apenas momentos antes de Joe Biden, o candidato democrata, se dirigir aos seus apoiantes em Delaware, referindo que estava "a caminho de uma grande vitória" e antecipando a conquista dos estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.



Trump anunciou ainda que irá fazer uma declaração pública sobre as eleições ainda esta terça-feira à noite (madrugada de quarta-feira em Lisboa).