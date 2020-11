A carregar o vídeo ...

Um grupo de apoio à campanha presidencial de Donald Trump enviou um email aos apoiantes registados em que apela à doação de fundos para "proteger a integridade das eleições". Na mensagem, o comité Trump Make America Great Again alega que os Democratas vão "tentar fazer o que for preciso para nos impedir de ganhar". A mensagem a pedir dinheiro surge depois de Trump ter prometido contestar os resultados eleitorais - ainda por apurar - nos tribunais.O email alega que o dia foi "histórico": "Vamos ganhar e vamos ganhar em grande." "Mas os media fake news e os seus parceiros democratas vão recusar dar a corrida como acabada. Vão tentar fazer o que for preciso para nos impedir de ganhar, e é por isso que preciso que tu te chegues à frente", lê-se na mensagem. "Querem tirar o poder às pessoas e pô-lo nas mãos do pântano de [Washington] DC. Eles não querem que tu controles o teu país nunca mais."O email é assinado por Donald Trump. "Defendeste-me de cada mentira malvada e ataque dos media de esquerda e dos democratas radicais, e agora peço que me defendas outra vez", lê-se. "A esquerda vai tentar manipular os resultados.""Vai ser preciso que cada patriota se chegue à frente para defender os resultados quando ganharmos em grande. Não podemos fazer isto sem ti. Não me desiludas", adianta o email, que fala de um "cofre de guerra massivo para proteger a integridade da eleição".Mais tarde, no Twitter, Trump disse que "estão a tentar roubar-nos as eleições". "Nunca os vamos deixar fazer isso. Os votos não podem ser entregues depois de as urnas serem fechadas", escreveu o presidente dos EUA na rede social.Antes da mensagem de Trump, os apoiantes receberam um email assinado por Mike Pence, vice-presidente dos EUA. "Esta é a tua oportunidade para manter a América. O que for feito hoje irá influenciar o futuro desta nação durante décadas. O presidente Trump pede-te que te chegues à frente e assegures que temos os recursos para ganhar em grande."Este domingo, Donald Trump já tinha aludido à contestação em tribunal aos resultados das eleições. "Vamos fazê-lo na noite, logo que a eleição terminar, vamos entrar com os nossos advogados", garantiu.